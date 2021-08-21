На оптовом рынке Украины втрое подешевели сливы
Закупочная цена на сливу снизилась с конца июля почти в три раза: с 15 до 4-7 грн / кг
Об этом со ссылкой на Аgronews.ua передает Еспресо.TV .
Ситуацию объяснил агроном Александр Середюк, хозяйство которого начало продавать сливу примерно 25 июля. Тогда оптовая цена была 15 грн / кг.
Под его руководством собирают три сорта сливы попеременно: первой шла "Чачакська Лепотика", через неделю созревает "Ненька", а за 14-18 дней - "Стенлей". На сегодня цена снизилась до 47 грн / кг "Лепотик" в и до 10 грн / кг - на "Неньку".
"Нынешние цены на сливу не позволяют нам, например, планировать покупку антиградовой сетки", - жалуется агроном.
"Почему сегодня, если на внутреннем рынке слива является дефицитом, на нее такая оптовая цена - 4-6 грн? Ответа на этот вопрос у меня нет. Хотя мы делаем все, что от нас как садоводов, агрономов зависит: стараемся выращивать товар лучшего качества , применяем для этого фирменные препараты. Но цену, к сожалению, диктуем не мы ", - отметил Середюк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное