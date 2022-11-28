На онлайн-карте Пункты несокрушимости разделили на три категории

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

На онлайн-карте будут отображаться:

Пункты несокрушимости – места, организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор, тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.

Пункты несокрушимости ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты.

Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

"Будем постоянно инспектировать Пункты несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", - написал Тимошенко.

Сайт "Пунктов несокрушимости" .

Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

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