На онлайн-карте Пункты несокрушимости разделили на три категории
В онлайн-карту Пунктов несокрушимости внесли изменения. В частности, отныне будут отображаться три основные категории
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
На онлайн-карте будут отображаться:
- Пункты несокрушимости – места, организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор, тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.
- Пункты несокрушимости ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты.
- Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).
"Будем постоянно инспектировать Пункты несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", - написал Тимошенко.
Сайт "Пунктов несокрушимости" .
- Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.
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