На Олимпиаде зафиксировали антирекорд случаев COVID-19
В Токио среди участников Олимпийских игр и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19
Об этом сообщает Kyodo News.
Среди новых заболевших - три спортсмена. Один из инфицированных входит в состав американской сборной по легкой атлетике.
COVID-19 также заболели: 15 подрядчиков, четыре спортивных чиновника, четыре волонтера и один представитель СМИ.
Всего на Олимпиаде зафиксировали 220 случаев коронавируса.
В самом городе Токио также бьют рекорды заболеваемости.
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