На Олимпиаде зафиксировали антирекорд случаев COVID-19

Об этом сообщает Kyodo News.



Среди новых заболевших - три спортсмена. Один из инфицированных входит в состав американской сборной по легкой атлетике.



COVID-19 также заболели: 15 подрядчиков, четыре спортивных чиновника, четыре волонтера и один представитель СМИ.



Всего на Олимпиаде зафиксировали 220 случаев коронавируса.



В самом городе Токио также бьют рекорды заболеваемости.

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