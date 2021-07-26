На Олимпиаде зафиксировали 148 случаев COVID-19
148 человек заболели коронавирусом на Олимпиаде-2020 в Токио
Об этом сообщается на сайте соревнований.
За 25 июля было выявлено 16 положительных тестов, среди них - три спортсмена. Откуда они, неизвестно. Остальные больные - члены персонала Олимпиады.
Список ведется с 1 июля.
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