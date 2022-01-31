На Олимпиаде мы говорим только по-украински или по-английски, - украинский спортсмен ответил журналисту, который обратился к нему по-русски

Об этом сообщает Общественное.



На пресс-конференции Ивану Шмуратко на русском языке задали вопрос о том, какие рекомендации были даны украинским олимпийцам перед Играми. Украинец ответил на английском.



"На этой Олимпиаде мы говорим только по-украински или по-английски. Замечательно, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу – так это выполнять мою работу здесь", – сказал фигурист Шмуратко.



На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристай.



В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.



Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 2 и 3 числа состоятся квалификационные соревнования по керлингу и хоккею.





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