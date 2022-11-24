На окраине Запорожья прогремели взрывы

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



"В окрестностях Запорожья прогремели взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано. Детали уточняются. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

О звуках взрывов также сообщили местные жители.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 20:54.

Вечером 24 ноября российские оккупанты обстреляли жилой район Херсона, убив по меньшей мере четырех человек.

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