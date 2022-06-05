На окраине оккупированной Алушты сожгли сельсовет

В результате нападения в комнате, в которой заседают местные депутаты, произошел пожар, рассказывает крымскотатарское информагентство QIRIMnews .

По предварительным данным, документы не пострадали.

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"Кому и зачем нужно было поджигать здание сельской администрации, пока неясно", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержан мужчина, который швырнул в здание военкомата на улице Сельвинского коктейль Молотова. Стало известно, что это 39-летний житель Пионерского. Мужчина ранее не судим и нигде не работает. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания в Симферополе.

30 мая попытка использования коктейля Молотова в Симферополе была неудачной – бутылка разбилась о решетку военного комиссариата Симферопольского района на улице Сельвинского. После этого мужчина скрылся и его разыскивала полиция.

В Евпатории здание российской администрации города на проспекте Ленина, 2 неизвестные облили желтой и синей краской .

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