На окраине оккупированной Алушты сожгли сельсовет
В аннексированном РФ украинском Крыму неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание администрации сельского поселения Пушкино, расположенного неподалеку от Алушты
В результате нападения в комнате, в которой заседают местные депутаты, произошел пожар, рассказывает крымскотатарское информагентство QIRIMnews .
По предварительным данным, документы не пострадали.
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"Кому и зачем нужно было поджигать здание сельской администрации, пока неясно", - отмечает издание.
- Ранее сообщалось, что в Симферополе задержан мужчина, который швырнул в здание военкомата на улице Сельвинского коктейль Молотова. Стало известно, что это 39-летний житель Пионерского. Мужчина ранее не судим и нигде не работает. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания в Симферополе.
- 30 мая попытка использования коктейля Молотова в Симферополе была неудачной – бутылка разбилась о решетку военного комиссариата Симферопольского района на улице Сельвинского. После этого мужчина скрылся и его разыскивала полиция.
- В Евпатории здание российской администрации города на проспекте Ленина, 2 неизвестные облили желтой и синей краской .
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