Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что местные жители сообщают о мощном взрыве, произошедшем на окраине Херсона.

Детали уточняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb