На окраине Херсона прогремел мощный взрыв, - СМИ
Корреспонденты сообщают о взрыве под Херсоном
Об этом сообщает Общественное.
Отмечается, что местные жители сообщают о мощном взрыве, произошедшем на окраине Херсона.
Детали уточняются.
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