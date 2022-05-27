Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ и главы Луганской области Сергея Гайдая.

"На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются", - сообщили в Генштабе.

Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк под постоянными рашистскими обстрелами. Но город не отрезан, как об этом рассказывают российские СМИ. Бои продолжаются на околицах города. Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала. По его словам, оккупантам не удастся захватить Луганщину в ближайшее время.

"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того чтобы не попасть в окружение - придется отойти", - сказал он.

Также враг обстреливает трассу Бахмут – Лисичанск.

"Трасса Лисичанск - Бахмут полностью простреливается, передвижение по ней опасно. Завоз резингрузов и эвакуация все равно возможны", - добавил он.

27 мая удалось эвакуировать 31 жителя Лисичанска. Также в город доставлена гуманитарная помощь.

"Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор… несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированном автомобиле, из них 13 детей. Одну женщину передали врачам, ведь на днях она перенесла инсульт", - сообщил глава области.

Россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск, - Генштаб ВСУ

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