На оккупированных территориях запретили продажу крепкого алкоголя российским военным, - Федоров
Гауляйтер оккупированной части Запорожской области издал приказ о запрещении местным предпринимателям продавать алкоголь, кроме пива
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграме.
"Россияне на оккупированных территориях так боятся контрнаступления, что с сегодняшнего дня запретили продажу крепкого алкоголя, потому что битву за ТОТ можно и пропить", - прокомментировал Иван Федоров.
Мэр Мелитополя добавил, что гауляйтер Балицкий издал приказ, согласно которому на три месяца распорядился исключить из продажи весь алкоголь, кроме пива. А местным предпринимателям, которые будут продавать спиртное, угрожают безумными штрафами.
"Оккупанты фактически запретили пить своим военным, которых на временно оккупированных территориях уже больше, чем гражданских. Потому что "вторая армия" прославилась лишь рекордами в пьянстве", - отметил Федоров.
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