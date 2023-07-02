На оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к новой волне принудительной мобилизации местных, - ЦНС
На временно оккупированной части Запорожской области россияне готовятся к принудительной мобилизации местных жителей в ряды вражеской армии
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что российские захватчики и коллаборанты создали 44 "военно-учетных стола". Согласно им, все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства.
По данным ЦНС, гаулейтер Запорожской области Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет фейки о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитии народного ополчения Запорожья".
"Фактически имеем очередное преступление оккупантов в регионе, ведь международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий", - отмечают в ЦНС.
- 21 июня отмечалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики разработали алгоритм для мобилизации местного населения.
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