Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российские захватчики и коллаборанты создали 44 "военно-учетных стола". Согласно им, все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства.

По данным ЦНС, гаулейтер Запорожской области Евгений Балицкий пытается ввести население в заблуждение и распространяет фейки о "результативной работе оккупационной администрации над официальным оформлением и развитии народного ополчения Запорожья".

"Фактически имеем очередное преступление оккупантов в регионе, ведь международное право запрещает вербовку или мобилизацию населения оккупированных территорий", - отмечают в ЦНС.