Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице.

"Также учится ли ребенок в российской школе проверяют ввезенные из России врачи во время медосмотров, которые устроили россияне", - говорится в сообщении.

В то же время у детей и их родителей проверяют телефоны на установку приложения украинской онлайн-школы. Оккупанты обещают единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, если семья согласится, чтобы ребенок посещал русскую школу.

"В общем, российские школы на ВОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек, где свезенные учителя из РФ насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион до момента его увольнения ВСУ.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков.

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