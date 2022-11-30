На оккупированных территориях Юга Украины захватчики проверяют детей, которые не ходящят в российские школы, - ЦНС
Оккупанты пытаются заставить жителей временно оккупированных территорий Юга Украины отдавать детей в российские школы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, россияне проверяют детей, если те находятся в учебное время на улице.
"Также учится ли ребенок в российской школе проверяют ввезенные из России врачи во время медосмотров, которые устроили россияне", - говорится в сообщении.
В то же время у детей и их родителей проверяют телефоны на установку приложения украинской онлайн-школы. Оккупанты обещают единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, если семья согласится, чтобы ребенок посещал русскую школу.
"В общем, российские школы на ВОТ выполняют функцию пропагандистских ячеек, где свезенные учителя из РФ насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", - говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион до момента его увольнения ВСУ.
- Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного "призыва" жителей региона в армию захватчиков.
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