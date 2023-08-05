На оккупированных территориях старшеклассникам раздают дневники с гербом РФ и текстом присяги, - СМИ
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей старшеклассникам раздают ежедневники с российским гербом и текстом военной присяги
Об этом пишет РИА "Мелитополь" .
Отмечается, что ежедневники раздают учащимся 10-11 классов. На их обороте напечатан текст российской военной присяги.
"Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность своему отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования военных уставов, приказы командиров и начальников. Присягаю достойно выполнять воинскую обязанность, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество", – говорится в тексте присяги.
- 25 июля оккупационная администрация присвоила временно захваченной российскими войсками мариупольской школе имя уничтожавшего город генерала Романа Кутузова. На стене школы установили мемориальную доску, а на постаменте у входа в здание - бронзовый бюст рашиста.
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