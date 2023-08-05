Об этом пишет РИА "Мелитополь" .

Отмечается, что ежедневники раздают учащимся 10-11 классов. На их обороте напечатан текст российской военной присяги.

"Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность своему отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования военных уставов, приказы командиров и начальников. Присягаю достойно выполнять воинскую обязанность, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество", – говорится в тексте присяги.