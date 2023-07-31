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На оккупированных территориях собираются легализовать преступления, если они были "в интересах России"

31 июля, 2023 понедельник
00:09
Война с Россией

Российские захватчики планируют легализовать преступления на временно оккупированных территориях, если "они были направлены на защиту интересов России или субъектов"

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Россияне проводят политику интеграции "правового поля" РФ на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно плану кремля все преступления на оккупированных территориях, которые совершались до 30 сентября 2022 года, не будут признаны преступными, если "они были направлены на защиту интересов России или субъектов".

По данным ЦНС, россияне планируют легализовать мародерство, захват помещений и другие преступления окупантов.

Центр национального сопротивления предупреждает, что все преступники будут отвечать за свои преступления согласно украинскому законодательству и надеяться на прощение бесполезно.

Украина
Россия
оккупированные территории
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