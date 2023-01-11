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На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей, не перешедших на рубли

11 января, 2023 среда
03:31
война с Россией

Российские захватчики продолжают давить на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривной на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"С первого января россияне ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины. Следовательно, сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и далее пользуются гривней. Сейчас оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой", - пишут в Центре.

ЦНС также рассказал, что оккупанты пытаются максимально обесценить гривну. Курс в обменниках в основном друг к другу, а за снятие гривны с карты – оккупанты взимают 15-20% комиссии.

  • 10 января в Генштабе рассказали, что больницы в Бердянске на Запорожье переполнены из-за больших потерь оккупантов, поэтому россияне за неделю создали еще три военных госпиталя.

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