Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Россияне продолжают уничтожать культурное наследие Украины на временно оккупированных территориях. Они грабят музеи и сжигают украинскую литературу, учебники, опубликованные на украинском языке.

16 октября Минкульт Украины сообщил, что РФ под предлогом "эвакуации" может ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины.

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