На оккупированных территориях россияне сжигают книги по украинской литературе, - Генштаб ВСУ
На временно оккупированных территориях российские захватчики грабят музеи и сжигают украинскую литературу
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Россияне продолжают уничтожать культурное наследие Украины на временно оккупированных территориях. Они грабят музеи и сжигают украинскую литературу, учебники, опубликованные на украинском языке.
- 16 октября Минкульт Украины сообщил, что РФ под предлогом "эвакуации" может ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины.
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