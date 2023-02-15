На оккупированных территориях россияне штрафуют родителей, чьи дети учатся в украинских школах, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне пытаются силой прекратить обучение детей в украинских онлайн-школах, и загнать их в ячейки пропаганды.

"Оккупанты создали "комиссии по делам несовершеннолетних", которые с помощью фейковых судов выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах. Комиссии устраивают рейды, особенно по местам проживания детей, которые пропускают много занятий в "российских школах". Во время проверок оккупанты уделяют внимание ноутбукам, планшетам, по которым может осуществляться обучение детей", - пишут в Центре.

Российские школы на оккупированных территориях носят чисто пропагандистский характер. Именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир "русского мира".

В школах с детьми проводят русификацию и навязывают мировоззрение Кремля и его видение истории.