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На оккупированных территориях россияне штрафуют родителей, чьи дети учатся в украинских школах, - Центр нацсопротивления

15 февраля, 2023 среда
17:13
война с Россией

Украинские дети на временно оккупированных территориях продолжают учиться в школах онлайн, но россиянам это явно не нравится

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне пытаются силой прекратить обучение детей в украинских онлайн-школах, и загнать их в ячейки пропаганды.

"Оккупанты создали "комиссии по делам несовершеннолетних", которые с помощью фейковых судов выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах. Комиссии устраивают рейды, особенно по местам проживания детей, которые пропускают много занятий в "российских школах". Во время проверок оккупанты уделяют внимание ноутбукам, планшетам, по которым может осуществляться обучение детей", - пишут в Центре.

Российские школы на оккупированных территориях носят чисто пропагандистский характер. Именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир "русского мира".

В школах с детьми проводят русификацию и навязывают мировоззрение Кремля и его видение истории.

  • 14 февраля в ЦНС также рассказали, как российская власть придумывает новые способы , чтобы поощрить рашистов переезжать на временно оккупированные территории Украины.
Украина
Россия
образование
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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