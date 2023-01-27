На оккупированных территориях россияне преследуют протестантов
Российские оккупанты оказывают давление на представителей протестантских конфессий
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг закрывает церкви различных протестантских конфессий. Оккупанты "отжали" здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе. Оккупанты хотя и выдали пастору сначала разрешительные документы, но впоследствии просто захватили помещение и отобрали ключи. В городе почти не осталось действующих протестантских церквей, ведь большинство экспроприировали оккупанты для своих нужд. Отметим, что похожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах", - пишет Центр.
В ЦНС подчеркнули, что на оккупированных территориях россияне оказывают давление на представителей всех конфессий, кроме церкви московского патриархата.
- 26 января в Генштабе рассказали, что россияне разыскивают на временно оккупированной Херсонщине украинских патриотов.
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