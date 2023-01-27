На оккупированных территориях россияне преследуют протестантов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг закрывает церкви различных протестантских конфессий. Оккупанты "отжали" здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе. Оккупанты хотя и выдали пастору сначала разрешительные документы, но впоследствии просто захватили помещение и отобрали ключи. В городе почти не осталось действующих протестантских церквей, ведь большинство экспроприировали оккупанты для своих нужд. Отметим, что похожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах", - пишет Центр.

В ЦНС подчеркнули, что на оккупированных территориях россияне оказывают давление на представителей всех конфессий, кроме церкви московского патриархата.

26 января в Генштабе рассказали, что россияне разыскивают на временно оккупированной Херсонщине украинских патриотов.

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