На оккупированных территориях россияне похищают родственников, в частности, детей, украинских военных, - разведка
На захваченных территориях коккупанты похищают родственников военных ВСУ, требуя от защитников прибыть в оккупированный регион в обмен на безопасность родных
Об этом сообщила украинская разведка .
Похищение оккупантами родственников украинских военных становится системным. Базы украинцев попадают к россиянам во время захвата админпостроек или от коллаборантов.
"На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей. В частности, недавно стало известно, что кафиры взяли в заложники нескольких детей дежурного украинского военнослужащего", - отметили в Минобороны.
Потом россияне могут связываться с украинскими военными и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.
"Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, которые совершают кафиры на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание. Из соображений безопасности мы не называем имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников. Но ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина", - подчеркнули в разведке.
По состоянию на 21 июня в Запорожской области зафиксировано 352 случая похищения российскими военными людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное