Об этом сообщила украинская разведка .

Похищение оккупантами родственников украинских военных становится системным. Базы украинцев попадают к россиянам во время захвата админпостроек или от коллаборантов.

"На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом, похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей. В частности, недавно стало известно, что кафиры взяли в заложники нескольких детей дежурного украинского военнослужащего", - отметили в Минобороны.

Потом россияне могут связываться с украинскими военными и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

"Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, которые совершают кафиры на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание. Из соображений безопасности мы не называем имена пострадавших военнослужащих и похищенных родственников. Но ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина", - подчеркнули в разведке.

По состоянию на 21 июня в Запорожской области зафиксировано 352 случая похищения российскими военными людей.

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