На оккупированных территориях россияне массово задерживают несовершеннолетних за проукраинские взгляды, - Восточная правозащитная группа
Российские захватчики на временно оккупированных территориях задерживают подростков за то, что они посещают украинские ресурсы в интернете и обсуждают войну в школе
Об этом сообщает ОО "Восточная правозащитная группа".
"Согласно полученной информации, на оккупированных территориях Украины, силовики окупантов начали действия, направленные на борьбу с инакомыслием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2023 года силовики РФ в городах Антрацит и Ровеньки Луганской области осуществили 27 задержаний несовершеннолетних.
По данным Восточной правозащитной группы, задержания происходят из-за того, что молодежь на оккупированных территориях постоянно посещает украинские интернет-ресурсы и ведет споры с учителями относительно действий России в школах.
Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.
Такое поведение окупантов характеризуется тем, что главными информаторами силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Эта должность была введена в школах России и оккупированной территории после вторжения России в Украину.
- Вечером 24 июня оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов заявил , что якобы в Бердянске были убиты два несовершеннолетних украинских партизана.
- Издание " Бердянск сегодня " подтвердило гибель юноши. СМИ публикует видеосообщение, на котором Тигран с автоматом в руках прощается перед гибелью. "Это смерть, пацаны, прощайте. Слава Украине", – говорит он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное