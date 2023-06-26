Об этом сообщает ОО "Восточная правозащитная группа".

"Согласно полученной информации, на оккупированных территориях Украины, силовики окупантов начали действия, направленные на борьбу с инакомыслием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2023 года силовики РФ в городах Антрацит и Ровеньки Луганской области осуществили 27 задержаний несовершеннолетних.

По данным Восточной правозащитной группы, задержания происходят из-за того, что молодежь на оккупированных территориях постоянно посещает украинские интернет-ресурсы и ведет споры с учителями относительно действий России в школах.

Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.

Такое поведение окупантов характеризуется тем, что главными информаторами силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Эта должность была введена в школах России и оккупированной территории после вторжения России в Украину.