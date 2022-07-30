На оккупированных территориях россияне активно готовятся к псевдореферендуму и раздают паспорта РФ, - разведка

Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого.

"На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи российских паспортов" , – рассказал представитель военной разведки Украины.

По словам Вадима Скибицкого, украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории Востока и Юга Украины, чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий врага.

По данным военных аналитиков, контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области.

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