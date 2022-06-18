Об этом заявила экс-омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.

"На временно оккупированных территориях Украины продолжается принудительная мобилизация. В социальных сетях была обнаружена информация от жителей населенного пункта Ровеньки Луганской области, которая свидетельствует о том, что оккупанты продолжают мобилизацию на территории области. Местные свидетельствуют, что мужчин в городе снимают с автобусов, ищут по домам и улицам", - отметила она.

В ОРДЛО российские силовики подавили протесты родственников "мобилизованных". Сейчас захватчики ищут мужчин в жилых кварталах, на предприятиях. Отказ грозит пытками и арестами.

Во временно оккупированной Запорожской области россияне формируют списки "добровольцев" для "защиты" городов и сел от ВСУ. Украинцев ищут по домам и задерживают на блокпостах.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах", - подчеркнула Людмила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

26 мая глава ОВА Александр Старух рассказал, что на Запорожье оккупанты объявляют выдачу паспортов, в частности, чтобы "мобилизовать" людей.

29 мая Людмила Денисова отметила, что в ОРДЛО "мобилизованные" в российскую армию выходили на протесты , были перестрелки между местными и оккупантами.

2 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне проводят принудительную мобилизацию в ОРДО.

18 июня писали, что в Мариуполе оккупанты в ближайшее время планируют "мобилизовать" осужденных .

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