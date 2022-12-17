На оккупированных территориях РФ размещает военных и технику в школах, где учатся дети, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Образовательные заведения, в которых продолжают обучение дети, и далее используются оккупантами для размещения личного состава. Технику паркуют между учебными корпусами, а также рядом с многоквартирными жилыми домами. Такая ситуация наблюдается на всей временно оккупированной территории Украины. Фактически россияне продолжают свою стратегию прикрытия гражданским населением", - говорится в материале Центра.

В ноябре сообщалось, что в Луганской области оккупационные войска разместили свои подразделения в школах и на предприятиях, а жителей городов, несмотря на обстрелы, заставляют работать и приводить детей в учебные заведения.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

16 декабря сообщалось, что из-за обилия раненых военных РФ родильное отделение в Луганске обустроили как военный госпиталь - женщины рожали в коридорах и каретах скорой.

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