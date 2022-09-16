На оккупированных территориях РФ размещает технику и военных в учебных заведениях, - Генштаб
Российские войска продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях, они размещают в школах и лицеях личный состав и военную технику
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По имеющейся информации, в населенном пункте Хомовка Луганской области, на территории местного аграрного лицея, размещается военная техника, а в корпусах - личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепной) областей", - говорится в отчете Генштаба.
- Начиная с 00:00 16 сентября российские войска по территории Украины нанесли 4 ракетных, 5 авиационных и 12 ударов с РСЗО .
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