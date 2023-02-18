На оккупированных территориях рашисты не могут найти партизан. Вынуждены предлагать рубли "информаторам", - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты не могут справиться с украинским подпольем и пытаются подкупить гражданское население. Создав гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, россияне пытаются заинтересовать местное население денежными средствами.

"За информацию о партизанах, или об информаторах и администраторах патриотических сообществ в соцсетях оккупанты обещают деньги. Речь идет о суммах от нескольких тысяч российских рублей. У россиян бешеные проблемы с отслеживанием подполья и московское руководство требует результатов в виде задержанных партизан. Поэтому, часто, так называемые денежные вознаграждения превращаются в задержание "информаторов", которые приходят якобы с донесениями на партизан. Ведь оккупанты не могут найти наше подполье, поэтому задерживают гражданских", - рассказали в ЦНС.

В Центре призвали жителей оккупированных территорий осмотреть и не вестись на провокации оккупантов.

"Россияне не выплачивают никаких средств, а используют гуманитарный кризис, чтобы создать картинку для пропаганды, где якобы местные доносят на подполье", - говорится в материале.