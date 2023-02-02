На оккупированных территориях продолжают исчезать люди, нелояльные к россиянам, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях продолжают исчезать местные, подозреваемые российскими террористами в "нелояльности" к оккупационной администрации
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Людей похищают под разными предлогами, а затем содержат в застенках. Родственникам не сообщают ни причины задержания, ни местонахождение. Только обещают, что отпустят через несколько дней, и в большинстве случаев потом не отпускают. Точное количество задержанных неизвестно, ведь, к сожалению, близкие не всегда сообщают об их похищении, поскольку боятся навредить задержанному", - пишет Центр нацсопротивления.
В ЦНС подчеркнули, что о пропавших можно сообщить анонимно. Это необходимо, чтобы фиксировать преступления оккупантов и для дальнейшего их расследования, а также может ускорить освобождение.
"Вы можете обратиться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения лиц, незаконно лишенных свободы в результате агрессии РФ 0676508332, 0980873601 (оба телефона работают в Viber, WhatsApp), [email protected]", - пишет ЦНС
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