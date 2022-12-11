На оккупированных территориях полицейские штрафуют за автомобили с украинскими номерами, - Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Колаборанты и сами оккупанты начали переоформлять угнанные авто, чтобы скрыть преступление. В дальнейшем эти авто вывозят в РФ для продажи. Что касается местных, то оккупационные полицейские под разным предлогом останавливают владельцев авто с украинскими авто и придумывают штрафы. Вместо этого авто с новыми номерами игнорируют. Создается среда, в которой иметь украинские номера становится невыгодно", - пишут в Центре.

4 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что во временно оккупированной Макеевке Донецкой области известно о случаях, когда оккупанты раздавали повестки в очередях за водой.

10 декабря стало известно, что оккупационные власти "ДНР" передали всю коммунальную технику на нужду российской армии.

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