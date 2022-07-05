Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наиболее раздражает та ложь, которую "ждуны" рассказывают. Я понимаю, когда человек пророссийский и имеет определенные взгляды. А когда они просто врут в Интернете, что Вооруженные силы Украины обстреливают Лисичанск и Северодонецк, - это вызывает удивление. Мы видим, что наше высокоточное оружие работает в тылу врага именно по военным объектам", - отметил Власенко.

Глава Северодонецкого РВА добавил, что Луганщину покинули почти все украинцы.

"Самые адекватные и проукраинские люди покинули Луганщину. Около 90% жителей Луганской области, где были активные боевые действия, уехали. На оккупированных территориях осталось мало людей. Но они являются инструментом давления на наши Вооруженные силы и украинские власти", - отметил Роман Власенко.

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Россия потеряла около 36 350 военных , 3 772 бронемашины, 1 594 танка и 806 артиллерийских систем.

5 июля минобороны Великобритании сообщило, что после захвата Лисичанска в Луганской области Россия продолжит применять аналогичную тактику на Донетчине и продвигаться вперед, уничтожая города с помощью артиллерии.

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