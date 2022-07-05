На оккупированных территориях остались "ждуны", которые врут об обстрелах ВСУ, - глава Северодонецкой РВА Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что на оккупированных российскими войсками территориях Луганщины остались только "ждуны", которые врут об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины
Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наиболее раздражает та ложь, которую "ждуны" рассказывают. Я понимаю, когда человек пророссийский и имеет определенные взгляды. А когда они просто врут в Интернете, что Вооруженные силы Украины обстреливают Лисичанск и Северодонецк, - это вызывает удивление. Мы видим, что наше высокоточное оружие работает в тылу врага именно по военным объектам", - отметил Власенко.
Глава Северодонецкого РВА добавил, что Луганщину покинули почти все украинцы.
"Самые адекватные и проукраинские люди покинули Луганщину. Около 90% жителей Луганской области, где были активные боевые действия, уехали. На оккупированных территориях осталось мало людей. Но они являются инструментом давления на наши Вооруженные силы и украинские власти", - отметил Роман Власенко.
- Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Россия потеряла около 36 350 военных , 3 772 бронемашины, 1 594 танка и 806 артиллерийских систем.
- 5 июля минобороны Великобритании сообщило, что после захвата Лисичанска в Луганской области Россия продолжит применять аналогичную тактику на Донетчине и продвигаться вперед, уничтожая города с помощью артиллерии.
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