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На оккупированных территориях нехватка пресной воды: выдается дозировано только при наличии паспорта РФ

2 сентября, 2023 суббота
13:35
Война с Россией

В оккупированных частях восточных регионов Украины критически малы запасы пресной воды, а россияне выдают воду дозировано при наличии паспорта РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сейчас уровень пресной воды в водохранилищах временно захваченных регионов востока критически мал. Поэтому высока вероятность срыва отопительного сезона 2023/2024", - говорится в сообщении.

Жители Донецкой области получают пресную воду дозировано, но при выдаче фиксировались случаи раздачи повесток оккупантами, а также требование предоставить персональные данные в обмен на воду или выдачи воды только при наличии паспорта РФ.

Согласно международному праву именно на оккупационные власти возлагается обязанность поддерживать жизнедеятельность захваченных регионов, но оккупанты игнорируют это требование.

"Россия приносит на временно захваченные земли свое главное культурное достояние – бедность", - утверждают в центре.

Центр национального сопротивления напоминает, что на временно оккупированных территориях большинство продуктовых магазинов закрылись, а работающие предлагают продукты по существенно высшим ценам.

  • Российские захватчики незаконно захватывают дома местных жителей на временно оккупированных территориях и перевозят туда свои семьи из РФ.

Общество
Украина
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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