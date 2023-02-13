Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"С каждым месяцем оккупационные власти "затягивают гайки". Люди живут на оккупированных территориях, как в гетто. Нарушены все нормы международного права. Люди не могут передвигаться свободно. Оккупационные власти требуют наличия пропусков, которые выдают в Бердянске и Мелитополе, чтобы жители могли передвигаться на своем автотранспорте", - отметила Македонская.

Начальник Приморской городской военной администрации Бердянского района также добавила, что оккупанты национализируют имущество украинцев.

"Оккупационные власти требуют от людей предоставить документы о собственности на жилье и земельные участки, в противном случае жилье будет национализировано. Оккупационные власти также интересует бизнес. Предпринимателей, которые имели магазины, кафе, базы отдыха, заставляют перерегистрироваться. Имущество людей, которые выехали или не предоставили такие документы, оккупационные власти национализируют", - отметила Македонская.