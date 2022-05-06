На оккупированных территориях Луганщины россияне начали блокировать социальные сети и украинские сайты, – Денисова
Российские оккупанты, кроме террора населения на временно захваченных территориях Луганской области, начали блокировать социальные сети и украинские сайты
Об этом информирует в фейсбуке уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова .
"Рашисты терроризируют население временно оккупированной территории Луганской области. Оккупанты начали блокировать социальные сети, в частности - фейсбук, и украинские интернет-сайты. Захватчики имеют целью помешать местным жителям читать и анализировать новости, публикуемые в Украине и независимых СМИ", - пишет Людмила Денисова.
Уполномоченная пишет, как альтернативу оккупанты предлагают средства массовой информации РФ и "республиканские", утверждая, что те являются "достоверными источниками".
Увеличивается и количество похищений и избиений местных ради развлечения, калечат, подвергают пыткам, вывозят и выбрасывают в лесах.
"Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", – считает уполномоченный Верховной рады по правам человека.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированной Каховке в Херсонской области захватчики обустроили застенку в помещении полиции, где подвергают пыткам мирных жителей.
- Факт издевательства над местностью подтвердил и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
- С 20 апреля в Тростянце Сумской области работниками Государственного бюро расследований задокументировано не менее 20 случаев пыток местного населения российскими оккупантами.
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