Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в телеграммах.

"Колаборанты из силовых структур начали получать повестки. Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов и устраиваются в так называемые правоохранительные органы сразу на руководящие должности", - написал он.

По словам Лысогора, предатели никому не нужны.

Жители жалуются на некачественный ремонт от оккупантов

Глава ОВА рассказал, что жители временно оккупированного Северодонецка жалуются на оккупационные власти из-за низкого качества ремонтов в домах.

"Не очень им нужно и гражданское население. Ну, разве что до так называемых первых выборов. Северодончане все чаще жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек. Пока захватнические СМИ сообщают о сотнях восстановленных домов, недовольные местные жители публично обращаются к оккупационным властям", отмечает Лысогор.

Глава ОВА привел пример одного из домов по улице Гагарина. По его словам, его начали ремонтировать еще в прошлом году, однако окна оккупанты установили неровно и значительно меньшего размера, откосы никто не делал. Двери сняли, но заново установили не во всех домах. А подъезды вообще остались без них.

"Системы водо- и теплоснабжения находятся в полудемонтированном состоянии. Уже несколько месяцев как работы остановлены. Подрядчик из города уехал. Говорят, что до вмешательства ремонтников дом находился в лучшем состоянии, чем сейчас", - добавляет Лысогор.