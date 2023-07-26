На оккупированных территориях Луганщины коллаборанты из силовых структур начали получать повестки
Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области россияне начали выписывать повестки коллаборантам из силовых структур, чтобы освободить места для "своих" людей из регионов России. В Северодонецке оккупанты показательно и не качественно делают ремонты в домах
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в телеграммах.
"Колаборанты из силовых структур начали получать повестки. Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов и устраиваются в так называемые правоохранительные органы сразу на руководящие должности", - написал он.
По словам Лысогора, предатели никому не нужны.
Жители жалуются на некачественный ремонт от оккупантов
Глава ОВА рассказал, что жители временно оккупированного Северодонецка жалуются на оккупационные власти из-за низкого качества ремонтов в домах.
"Не очень им нужно и гражданское население. Ну, разве что до так называемых первых выборов. Северодончане все чаще жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек. Пока захватнические СМИ сообщают о сотнях восстановленных домов, недовольные местные жители публично обращаются к оккупационным властям", отмечает Лысогор.
Глава ОВА привел пример одного из домов по улице Гагарина. По его словам, его начали ремонтировать еще в прошлом году, однако окна оккупанты установили неровно и значительно меньшего размера, откосы никто не делал. Двери сняли, но заново установили не во всех домах. А подъезды вообще остались без них.
"Системы водо- и теплоснабжения находятся в полудемонтированном состоянии. Уже несколько месяцев как работы остановлены. Подрядчик из города уехал. Говорят, что до вмешательства ремонтников дом находился в лучшем состоянии, чем сейчас", - добавляет Лысогор.
- 16 июля отмечалось, что во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, оккупанты не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
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