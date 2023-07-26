Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На оккупированных территориях Луганщины коллаборанты из силовых структур начали получать повестки

На оккупированных территориях Луганщины коллаборанты из силовых структур начали получать повестки

26 июля, 2023 среда
09:26
Война с Россией

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области россияне начали выписывать повестки коллаборантам из силовых структур, чтобы освободить места для "своих" людей из регионов России. В Северодонецке оккупанты показательно и не качественно делают ремонты в домах

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в телеграммах.

"Колаборанты из силовых структур начали получать повестки. Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов и устраиваются в так называемые правоохранительные органы сразу на руководящие должности", - написал он.

По словам Лысогора, предатели никому не нужны.

Жители жалуются на некачественный ремонт от оккупантов

Глава ОВА рассказал, что жители временно оккупированного Северодонецка жалуются на оккупационные власти из-за низкого качества ремонтов в домах.

"Не очень им нужно и гражданское население. Ну, разве что до так называемых первых выборов. Северодончане все чаще жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек. Пока захватнические СМИ сообщают о сотнях восстановленных домов, недовольные местные жители публично обращаются к оккупационным властям", отмечает Лысогор.

Глава ОВА привел пример одного из домов по улице Гагарина. По его словам, его начали ремонтировать еще в прошлом году, однако окна оккупанты установили неровно и значительно меньшего размера, откосы никто не делал. Двери сняли, но заново установили не во всех домах. А подъезды вообще остались без них.

"Системы водо- и теплоснабжения находятся в полудемонтированном состоянии. Уже несколько месяцев как работы остановлены. Подрядчик из города уехал. Говорят, что до вмешательства ремонтников дом находился в лучшем состоянии, чем сейчас", - добавляет Лысогор.

  • 16 июля отмечалось, что во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, оккупанты не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
Луганщина
оккупированные территории
коллаборанти
Читайте также:
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
25 июля, 2023 вторник
РФ обвинила Украину в попытке атаковать военный корабль в Черном море
24 июля, 2023 понедельник
В Украине ликвидировали командира "Ленинградского полка" полковника Вашунина
Євген Дикий
25 июля, 2023 вторник
В течение месяца ВСУ прогрызут линию обороны противника на юге, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 июля
09:50
Россия вывела в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
09:44
Эксклюзив
Сергей Згурец
РФ имеет незначительные тактические продвижения на Купянском направлении, - Згурец
09:42
Укрпочта
"Силы Безопасности и Обороны Украины": Укрпочта запустила в продажу новую серию марок
09:41
Враг пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работиного на Запорожье, - Генштаб ВСУ
09:33
Эксклюзив
москва, кремль
Пригожин не шел против Путина, есть другие более вероятные сценарии смены власти в России, - британский полковник Грант
09:20
Черноморский флот РФ направил корвет на перехват торговых судов в море, - британская разведка
09:05
Эксклюзив
Павел Казарин
Деньги, пришедшие из Запада, мы не можем направить на оборонные нужды – военный и эссеист Казарин
08:55
Инфографика
Вертолет, 460 солдат и 16 беспилотников: что потеряла Россия за сутки войны
08:49
F-16
Западные партнеры пытаются согласовать подробности подготовки украинских пилотов на F-16, - Politico
08:45
Укрзализныцю проверят на соблюдение языкового закона
08:32
Обновлено
Россия атаковала Харьковщину "шахедами": есть попадание в промышленные объекты
08:23
Эксклюзив
Из регионов РФ начали возвращать "эвакуированных" украинцев в оккупированный Мариуполь, но им негде жить, - Андрющенко
08:16
Российская армия уничтожила полностью 180 украинских школ, - Лисовый
08:01
OPINION
Народ осознал связь между деятельностью Павла Лебедя и российскими ракетами по Киеву
07:58
Легализация медицинского каннабиса: стало известно, как Украина будет выращивать марихуану
07:56
В Греции из-за масштабных лесных пожаров погибли три человека
07:32
ЮНЕСКО призвала запретить использование смартфонов в школах мира
07:07
В Австралии более 100 китов выбросилось на берег, половина из них погибла
06:40
В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли в мозге: 16-летняя пациентка была в сознании
06:27
В результате атаки россиян на порт Рени повреждено румынское судно
06:07
Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться, - Госдеп США
05:36
Сиярто: Олимпиада с полным количеством участников может способствовать миру в Украине
05:08
В ISW отметили тактически важные успехи ВСУ возле Бахмута и продвижение по другим направлениям
04:40
В Эквадоре массовые бунты в тюрьмах: погибли 18 осужденных
03:44
Неутешительные результаты: Зеленский сообщил предварительные выводы проверки военкомов
03:16
Ключевые банки Молдовы отказались от российской системы денежных переводов
02:48
Россия заминировала подходы к украинским портам и может атаковать гражданские корабли, - США
02:20
Пес Байдена десять раз кусал спецагентов, один из них попал в больницу, - Politico
01:52
Литва заявила, что пять балтийских портов готовы присоединиться к экспорту зерна
01:24
Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
00:56
У самолета "Аэрофлота" на лету отказал двигатель: борт экстренно сел в Москве
00:28
Суд присяжных объявил вердикт по делу о масштабных терактах 2016 года в Брюсселе
00:03
Партнеры выделят Украине $244 млн и спецтехнику для гуманитарного разминирования, - Свириденко
2023, вторник
25 июля
23:35
Эксклюзив
ФСБ
К ударам беспилотниками по Москве может быть причастна ФСБ, - британский полковник Грант
23:01
Зеленский: хорошие новости о применении дронов будут чаще, обороне нужны все – от "Мавиков" до морских и ударных
22:54
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов
22:16
Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка
21:49
Эксклюзив
Глен Грант
Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант
21:24
Елка на вокзал Киева за 720 тыс. грн: чиновнице Укрзализныци объявили подозрение в злоупотреблении
21:00
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ постепенно двигаются к освобождению Бахмута, давление на южный фланг города продолжается. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV