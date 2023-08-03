На оккупированных территориях Херсонщины россияне обыскивают дома ветеранов АТО и их родственников
Российские оккупационные администрации проводят обыски и проверки домов ветеранов АТО и их родственников в населенных пунктах временно оккупированной территории Херсонской области
Об этом проинформировал представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона.
Спикер отметил, что обыски проводят, вероятно, для выявления проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.
Кроме того, в ряде населенных пунктов Генического района проходят проверки документов, опросы и уточнения личных данных у мужчин. Их проводят вооруженные военнослужащие из числа военной полиции ВС РФ. Это может быть связано с мобилизационными мерами.
"В городе Лисичанск Луганской области в помещении общеобразовательной школы №14 действует гуманитарный штаб окупантов от партии "Единая Россия" и наблюдается постоянное скопление гражданских лиц. Ночью подвальное помещение данного навального заведения используется как укрытие для военнослужащих РФ", - добавил спикер.
- 3 августа Генштаб в утренней сводке проинформировал, что "МВД ДНР" приказало пополнить тысячей заключенных подразделения внутренних войск.
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