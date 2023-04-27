На оккупированных территориях гумпомощь от МККК попадает вместо пленных к коллаборантам, - экс-политзаключенный Кремля Сущенко
Бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко отметил, что международные гуманитарные организации и ООН не помогают украинским политзаключенным
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Международный Комитет Красного Креста и Красный Полумесяц должен выполнять гуманитарные задачи, в том числе помогать в освобождении военнопленных и политзаключенных. Европейские чиновники разводят руками. Влияние МККК и Amnesty International испорчено и ограничено. Эти организации не могут помочь нашим политзаключенным", – подчеркнул Сущенко.
По словам бывшего политзаключенного Кремля, необходимо изменение деятельности всех международных гуманитарных организаций, необходимо изменение деятельности системы ООН.
"Гуманитарная помощь, которую привозят международные гуманитарные организации на оккупированные территории, поступает в войска коллаборантов, ею торгуют на местных рынках. Эта помощь не попадает в камеры, где находятся украинские заложники. Нужно изменение деятельности всех международных организаций, требуется изменение деятельности системы ООН, поскольку они не выполняют свою миссию", - подчеркнул Сущенко.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским политзаключенным в РФ и на территории временно оккупированного Крыма систематически отказывают в необходимой медицинской помощи
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.98
-
EUR
Покупка 40.91Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное