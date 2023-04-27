Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Международный Комитет Красного Креста и Красный Полумесяц должен выполнять гуманитарные задачи, в том числе помогать в освобождении военнопленных и политзаключенных. Европейские чиновники разводят руками. Влияние МККК и Amnesty International испорчено и ограничено. Эти организации не могут помочь нашим политзаключенным", – подчеркнул Сущенко.

По словам бывшего политзаключенного Кремля, необходимо изменение деятельности всех международных гуманитарных организаций, необходимо изменение деятельности системы ООН.

"Гуманитарная помощь, которую привозят международные гуманитарные организации на оккупированные территории, поступает в войска коллаборантов, ею торгуют на местных рынках. Эта помощь не попадает в камеры, где находятся украинские заложники. Нужно изменение деятельности всех международных организаций, требуется изменение деятельности системы ООН, поскольку они не выполняют свою миссию", - подчеркнул Сущенко.