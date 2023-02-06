На оккупированную ЗАЭС прибыл персонал из Калининской АЭС, - Энергоатом
Оккупанты завезли на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию персонал из Калининской АЭС, однако украинские инструкторы отказались с ними сотрудничать
Об этом сообщает Энергоатом .
Согласно сообщению, атомщики из Калининской АЭС (Тверская область России), среди которых инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари, прибыли для работы на захваченной ЗАЭС. Российским специалистам предложили контракты на полгода и разрешили перевезти свои семьи в Энергодар.
"Захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны учить на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам", - говорится в сообщении украинской компании.
"Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь невозможно", - добавили там.
В Энергоатоме призвали персонал ЗАЭС и дальше отказываться от сотрудничества с оккупантами, чтобы не дать им возможности использовать станцию в своих целях.
- Ранее сообщалось, что россияне планируют ввезти на ЗАЭС ремонтные бригады из Беларуси .
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