Об этом сообщает Энергоатом .

Согласно сообщению, атомщики из Калининской АЭС (Тверская область России), среди которых инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари, прибыли для работы на захваченной ЗАЭС. Российским специалистам предложили контракты на полгода и разрешили перевезти свои семьи в Энергодар.



"Захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны учить на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам", - говорится в сообщении украинской компании.



"Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь невозможно", - добавили там.

В Энергоатоме призвали персонал ЗАЭС и дальше отказываться от сотрудничества с оккупантами, чтобы не дать им возможности использовать станцию в своих целях.