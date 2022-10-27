На оккупированную территорию Запорожья прибывают мобилизованные неделю назад россияне: бывают случаи дезертирства, - Генштаб ВСУ
На оккупированную часть Запорожья прибывают недавно мобилизованные россияне, среди которых есть дезертиры. А в РФ ЧВК вербуют зэков на войну против Украины
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"На временно оккупированную территорию Запорожской области прибывают мобилизованные неделю назад россияне, не имеющие мотивации воевать. Случаются нередкие случаи дезертирства", - говорится в сообщении.
В свою очередь для восполнения потери РФ представители ЧВК вербуют заключенных в колониях российского Ульяновска. Большинство из тех, кто согласен воевать против Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотиков.
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В Херсонской области 25 октября ВСУ ударили по сосредоточению техники, а также по складам боеприпасов РФ, а в Голубовке в Луганской области госпитализировано около 100 раненых россиян.
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