Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На временно оккупированную территорию Запорожской области прибывают мобилизованные неделю назад россияне, не имеющие мотивации воевать. Случаются нередкие случаи дезертирства", - говорится в сообщении.

В свою очередь для восполнения потери РФ представители ЧВК вербуют заключенных в колониях российского Ульяновска. Большинство из тех, кто согласен воевать против Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотиков.

В Херсонской области 25 октября ВСУ ударили по сосредоточению техники, а также по складам боеприпасов РФ, а в Голубовке в Луганской области госпитализировано около 100 раненых россиян.