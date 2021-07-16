На оккупированную Луганщину прибывают колонны российской военной техники, - правозащитник
На оккупированную территорию Луганской области заходят колонны техники из России
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ .
Эксперты "Восточной правозащитной группы" зафиксировали передвижение военной техники с РФ ночью с 12 на 13 июля. На следующий день можно было наблюдать следы на асфальте от танков и грузовиков.
"Переброска военной техники не прекращается - происходит обновление вооружения. Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц", - заявил Лисянский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное