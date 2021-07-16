На оккупированную Луганщину прибывают колонны российской военной техники, - правозащитник

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ .

Эксперты "Восточной правозащитной группы" зафиксировали передвижение военной техники с РФ ночью с 12 на 13 июля. На следующий день можно было наблюдать следы на асфальте от танков и грузовиков.

"Переброска военной техники не прекращается - происходит обновление вооружения. Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц", - заявил Лисянский.