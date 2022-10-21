Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На временно оккупированную территорию прибыли до 2 тыс. мобилизованных захватчиков для пополнения потерь и усиления подразделений на линии фронта.

В то же время оккупационная "власть" издала "распоряжение" о подготовке эвакуации для так называемых банковских учреждений. Кроме того, захватчики подготовили эвакуационные списки завезенных из РФ медиков и учителей. В Херсоне объекты гуманитарной отрасли перестают работать.

18 октября коллаборанты и российские кафиры объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.

19 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что кафиры готовят провокации с обстрелами Херсона.

Глава оккупационной "власти" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предостерег мирных жителей от "эвакуации" в Россию, ведь на фоне успехов ВСУ кафиры хотят взять украинцев в заложники и прикрыться живым щитом.

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