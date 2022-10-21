На оккупированную Херсонщину прибыли до 2 тыс. мобилизованных захватчиков, а россияне объявили эвакуацию, - Генштаб ВСУ
На захваченную территорию Херсона прибыло до 2 тыс. мобилизованных россиян. Оккупанты объявили эвакуацию завезенных учителей и медиков
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
На временно оккупированную территорию прибыли до 2 тыс. мобилизованных захватчиков для пополнения потерь и усиления подразделений на линии фронта.
В то же время оккупационная "власть" издала "распоряжение" о подготовке эвакуации для так называемых банковских учреждений. Кроме того, захватчики подготовили эвакуационные списки завезенных из РФ медиков и учителей. В Херсоне объекты гуманитарной отрасли перестают работать.
- 18 октября коллаборанты и российские кафиры объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.
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