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Главная война с Россией На оккупированную Херсонщину направили 200 росгвардейцев, а в больницах Горловки до 30% раненых россиян с обмороженными конечностями, - Генштаб

На оккупированную Херсонщину направили 200 росгвардейцев, а в больницах Горловки до 30% раненых россиян с обмороженными конечностями, - Генштаб

13 февраля, 2023 понедельник
07:10
война с Россией

Чтобы усилить контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Херсонской области, РФ направила туда около 200 росгвардейцев. Также с января значительно возросло количество россиян с признаками обморожения конечностей

Об этом в утренней сводке 13 января сообщает Генштаб ВСУ.

Для усиления контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии.

Их расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

В свою очередь из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием, с января текущего года значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей.

Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых.

ВСУ отразили атаки врага в 10 населенных пунктах 4 областей

За минувшие сутки, 12 февраля, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Зализничное на Запорожье.

Украинские воины поразили склады боеприпасов и районы скопления россиян

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

Несмотря на потери, РФ сосредоточена на наступлении по 5 направлениям

Противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За сутки войска РФ нанесли 4 ракетных удара и совершили 85 обстрелов с РСЗО

Противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вражеские обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них – Товстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов.

В частности это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Зализнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненькое, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времевка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

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Военные новости
потери окуппантов
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