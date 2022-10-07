Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятисот отмобилизованных уголовников", - говорится в сообщении.

Командирами новых прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей.

А еще командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек. В этот перечень входят как покинувшие страну с туристической целью, так и бежавшие от мобилизации.

Российские оккупанты начали "мобилизационную кампанию" во временно оккупированном Севастополе - призывают водителей скорых и трактористов-аграриев.

6 октября министр обороны Резников заявил, что в Украине ожидают направления первых 150 тысяч мобилизованных россиян, которых отошлют для пополнения понесших потерь частей армии РФ.

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