На оккупированную Донетчину прибыли 500 отмобилизованных преступников для усиления росармии, - Генштаб ВСУ
Для усиления армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области прибыли 500 отмобилизованных уголовников
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятисот отмобилизованных уголовников", - говорится в сообщении.
Командирами новых прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей.
А еще командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.
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