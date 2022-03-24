На оккупированную ЧАЭС прибыли российские пропагандисты для съемки фейка о работе станции, - Энергоатом

Об этом заявил Энергоатом .



"Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную россиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейковое "кино" о работе станции", - говорится в сообщении.



В Энергоатоме отметили, что так кафиры стремятся заверить в МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть утечку радиации и загрязнения окружающей среды.

Напомним, на ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции.

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