На оккупированной территории Запорожья россияне похищают и пытают священников, - боец "Легиона Свободы" Денисов
На оккупированной территории Запорожской области россияне похищают и пытают украинских священнослужителей, чтобы снизить гражданское сопротивление
Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире Еспресо.
"Россияне постоянно придумывают новые формы геноцида украинцев. Они похищают украинских священников на оккупированных территориях, пытают их, затем - мешок на голову и выдворяют за пределы Запорожской области", - подчеркнул он.
По словам военного, оккупанты понимают, что там, где украинские церковь и священники, сплачивается община. Изгоняя батюшек, россияне раскалывают и уничтожают украинские общины на оккупированных территориях, по их мнению, демотивируя людей и уменьшая силу гражданского ненасильственного сопротивления.
Константин Денисов отметил, что нельзя недооценивать оккупантов, поскольку они коварны, изобретательны и циничны и преследуют цель только деукраинизацию.
- 14 ноября депутат облсовета Сергей Лышенко сообщил, что на оккупированных территориях Запорожской области растет количество российских военных.
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