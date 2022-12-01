Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире Еспресо.

"Россияне постоянно придумывают новые формы геноцида украинцев. Они похищают украинских священников на оккупированных территориях, пытают их, затем - мешок на голову и выдворяют за пределы Запорожской области", - подчеркнул он.

По словам военного, оккупанты понимают, что там, где украинские церковь и священники, сплачивается община. Изгоняя батюшек, россияне раскалывают и уничтожают украинские общины на оккупированных территориях, по их мнению, демотивируя людей и уменьшая силу гражданского ненасильственного сопротивления.

Константин Денисов отметил, что нельзя недооценивать оккупантов, поскольку они коварны, изобретательны и циничны и преследуют цель только деукраинизацию.

14 ноября депутат облсовета Сергей Лышенко сообщил, что на оккупированных территориях Запорожской области растет количество российских военных.

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