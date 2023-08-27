На оккупированной территории Запорожской области сдетонировал склад боеприпасов, - Федоров

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Последние дни были адскими для врага на Мелитопольском направлении. Особенно после того, как наши героические воины подняли флаг Украины над Роботиным", - подчеркнул мэр Мелитополя.

По словам Федорова, сейчас в Токмаке продолжается ликвидация врага. Только за последние два дня по меньшей мере 5 раз там были слышны взрывы, а также несколько раз гремело в пригороде Мелитополя.

"Закончилось это тем, что вчера вечером была детонация состава боеприпасов, которые враг обустроил между Токмаком и Молочанском. Резюмируя закончившуюся неделю врагу неспокойно на Мелитопольском направлении", - добавил городской голова.

Также он подчеркнул, что несмотря на пребывание в оккупации в течение полугода украинцы продолжают сопротивляться россиянам. Так, в День Независимости в Бердянске появились флаги Украины, а в Михайловке некоторые заборы разрисовали словами "Слава Украине".