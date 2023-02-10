Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В своей пропаганде они говорили о занятии новых населенных пунктов, но это выдумки. Мы видим, что количество рашистов увеличивается. На этой неделе наши жители говорили, что видели новых вагнеровцев в Васильевке, они заехали в Михайловку, и в поселок Мирное (7 км до Мелитополя) очередная партия вагнеровцев заехала. Живут они как бездомные - в морских контейнерах. Их количество действительно увеличивается на временно оккупированной части Запорожской области", - отметил он.