Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На оккупированной территории Запорожской области происходит ротация войск РФ. Относительно войск, отведенных из Херсона - четверть войск оккупанты покинули на Херсонщине. Четверть покидают в Запорожской области, усиливая свой гарнизон. Где-то половину переводят в Донетчину или Луганщину", - пояснил Лишенко.

По его словам, российские военные перебрасываются в Геническ.

"Войска РФ выводят не на линию разграничения, а к стыку Запорожской области, создавая условный резервный фонд. Удобен для опрокидывания на Запорожский и Херсонский фронт", - отметил Лышенко.

Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна российских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага