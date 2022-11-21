На оккупированной территории Запорожской области идет ротация войск РФ, - депутат облсовета Лишенко
Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко отметил, что враг усилил активность вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На оккупированной территории Запорожской области происходит ротация войск РФ. Относительно войск, отведенных из Херсона - четверть войск оккупанты покинули на Херсонщине. Четверть покидают в Запорожской области, усиливая свой гарнизон. Где-то половину переводят в Донетчину или Луганщину", - пояснил Лишенко.
По его словам, российские военные перебрасываются в Геническ.
"Войска РФ выводят не на линию разграничения, а к стыку Запорожской области, создавая условный резервный фонд. Удобен для опрокидывания на Запорожский и Херсонский фронт", - отметил Лышенко.
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- В свою очередь аналитики Oryx говорят , что российская армия потеряла по меньшей мере 8044 единицы техники с 24 февраля. Речь идет именно о тех потерях, подтвержденных фото- и видеоматериалами.
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