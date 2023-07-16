На оккупированной территории Луганской области россияне паспортизируют заключенных

Об этом пишет Луганская облгосадминистрация.

"Торопясь увеличить процент лояльности к кремлю, накануне так называемых "первых выборов", которые запланированы на сентябрь, местные коллаборанты принялись паспортизировать заключенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без российского паспорта запретили работать на оплачиваемых работах в тюрьмах. Также угрожают тем, что нельзя будет оформить социальные выплаты и встать на учет в службе занятости после освобождения.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне планируют построить еще 25 тюрем до конца 2025 года.

"На оккупированных территориях россияне не собираются восстанавливать разрушенное жилье и инфраструктуру, однако стараются использовать эти регионы максимально полезно для собственной внутренней политики. Поэтому планируется построить там еще 25 тюрем, значительная часть которых должна начать деятельность в так называемой ЛНР уже до 1 января 2026 года. Нечего есть, негде жить, есть куда сесть", - отмечают в администрации.