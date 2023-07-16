На оккупированной территории Луганской области россияне паспортизируют заключенных
Российские оккупанты накануне так называемых выборов в Луганской области принудительно паспортизируют заключенных. Для тех, кто отказывается получать российский паспорт, захватническая администрация усиливает репрессии
Об этом пишет Луганская облгосадминистрация.
"Торопясь увеличить процент лояльности к кремлю, накануне так называемых "первых выборов", которые запланированы на сентябрь, местные коллаборанты принялись паспортизировать заключенных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без российского паспорта запретили работать на оплачиваемых работах в тюрьмах. Также угрожают тем, что нельзя будет оформить социальные выплаты и встать на учет в службе занятости после освобождения.
Кроме того, на оккупированных территориях россияне планируют построить еще 25 тюрем до конца 2025 года.
"На оккупированных территориях россияне не собираются восстанавливать разрушенное жилье и инфраструктуру, однако стараются использовать эти регионы максимально полезно для собственной внутренней политики. Поэтому планируется построить там еще 25 тюрем, значительная часть которых должна начать деятельность в так называемой ЛНР уже до 1 января 2026 года. Нечего есть, негде жить, есть куда сесть", - отмечают в администрации.
- Российские захватчики на территории оккупированной Луганщины начали конфисковывать водительские удостоверения у мужчин, не имеющих отметки о пребывании на учете в военном билете.
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