На оккупированной территории Херсонской области россияне отбирают у местных SIM-карты украинских операторов, с некоторых распространяют пропаганду
Во временно оккупированной Великой Лепетихе Херсонской области россияне отбирают у местных жителей украинские SIM-карты, некоторые рассылают пропагандистские сообщения
Об этом 12 июля сообщает Генштаб ВСУ.
"В населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области российские оккупанты пытаются уменьшить количество абонентов украинских операторов связи. Фиксируется много случаев изъятия российскими террористами SIM-карт украинских операторов у местного населения", - говорится в сообщении.
Оккупанты либо уничтожают SIM-карты в присутствии владельца, либо забирают себе, чтобы иметь доступ к мобильному интернету. По данным Генштаба, россияне также распространяют с изъятых номеров пропаганду в открытых группах под видом местных.
- Также во временно оккупированном Геническе Херсонской области россияне угрожают местным депортацией в Сибирь в случае отсутствия паспорта РФ. Там ужесточили репрессии против украинцев.
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