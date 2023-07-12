Об этом 12 июля сообщает Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области российские оккупанты пытаются уменьшить количество абонентов украинских операторов связи. Фиксируется много случаев изъятия российскими террористами SIM-карт украинских операторов у местного населения", - говорится в сообщении.

Оккупанты либо уничтожают SIM-карты в присутствии владельца, либо забирают себе, чтобы иметь доступ к мобильному интернету. По данным Генштаба, россияне также распространяют с изъятых номеров пропаганду в открытых группах под видом местных.