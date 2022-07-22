На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей заблокирован Google

Об этом сообщили главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" считает, что с помощью Google "происходит травля россиян, навязывание лжи и дезинформации".

"Нечеловеческая пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля россиян, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто, по приказу своих кураторов из американского правительства, пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех россиян и особенно населения Донбасса", - сказал он.

Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что компания якобы ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма.

"Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них не играют роли. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - сказал Пасечник.

По данным российских "СМИ", жители оккупированных территорий уже оказались без доступа к Google.

Ранее "ДНР" и "ЛНР" запретили Facebook и Instagram, которые также были ограничены в России после того, как московский суд признал владельца Facebook виновным в экстремистской деятельности.

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