На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей заблокирован Google
На временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины запретили Google. Пророссийские власти обвинили поисковую систему в содействии "терроризму и насилию против всех россиян"
Об этом сообщили главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Денис Пушилин, глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" считает, что с помощью Google "происходит травля россиян, навязывание лжи и дезинформации".
"Нечеловеческая пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля россиян, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто, по приказу своих кураторов из американского правительства, пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех россиян и особенно населения Донбасса", - сказал он.
Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что компания якобы ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма.
"Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них не играют роли. Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - сказал Пасечник.
По данным российских "СМИ", жители оккупированных территорий уже оказались без доступа к Google.
- Ранее "ДНР" и "ЛНР" запретили Facebook и Instagram, которые также были ограничены в России после того, как московский суд признал владельца Facebook виновным в экстремистской деятельности.
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