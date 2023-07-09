Об этом сообщает Луганская ОВА.

Отмечается, что во временно оккупированном Сватовом россияне продолжают учет "бесхозной" недвижимости, требуют документы для подтверждения права собственности, а также ищут дома тех, кто уехал в безопасные регионы Украины или за границу.



Оккупанты обнаруживают также квартиры, в которых не живут хозяева. В то же время местные коллаборанты помогают с учетом и последующим расселением окупантов.



"Охотятся не только на пустые дома, но и на автомобили с украинскими номерами. Оккупационные власти усилили соответствующие дорожные рейды на захваченных в прошлом году территориях - проверяют на трассах и в гаражах. Проводят "беседы" и направляют в ближайший МРЭО", - отмечают в ОВА.

Ситуация в Луганской области

"Захватчики не перестают уничтожать деоккупированные населенные пункты Луганщины, их не останавливает то, что в этих селах остается гражданское население", - подчеркнул начальник областной военной администрации Артем Лысогор.

27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.

28 июня в ОВА отмечали , что на оккупированных территориях Луганской области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы выявлять ежемесячно по 15 шпионов и сторонников Украины.

Власти РФ вынуждают военных командиров на временно оккупированной территории Луганщины комплектовать подразделения узниками колоний, но они отказываются из-за их неудовлетворительной военной подготовки.

8 июля сообщалось , что российские оккупанты атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды.