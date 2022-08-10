Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

По его словам, россияне обещали жителям Луганской области восстановление "коммунистическими темпами". С февраля они разрушали Попасную, а затем вошли в город. Несколько месяцев россияне обещали восстановить населенный пункт, а затем решили оставить так, как есть.

"Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют. Если даже еще не начали", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Местные теряют доверие к обещаниям захватчиков. Кое-кто узнал на российских ресурсах о скором восстановлении Луганщины и попытался вернуться домой. Через несколько дней люди увидели, что россияне делают показательные вещи для телевидения, и эвакуировались во второй раз.

"Не могут россияне похвастаться и обещанными успехами на фронте, где больше месяца Вооруженные силы Украины не пускают врага вглубь Донетчины. Бесспорно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону", - заметил глава ОВА.

В течение 9 августа оккупанты совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации. ВСУ обезвредили несколько вражеских разведывательных групп. Также неудачным был российский штурм по трем направлениям. ВСУ заставили захватчиков отойти.

"Ночью 9 августа врагом запущены еще пять ракет, проведено восемь артиллерийских обстрелов, три – минометных, еще трижды россияне попытались атаковать танками", – добавил Сергей Гайдай.

9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.

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